КОНТРОЛ лизинг: как контроль штрафов ГИБДД помогает управлять портфелем в 20 тысяч авто

В портфеле CTRL Лизинг более 20 тысяч транспортных средств, 80% клиентов компании — таксопарки и каршеринги. Работать в этом сегменте помогают глубокое понимание бизнеса такси, особые бизнес-процессы внутри лизинговой компании и система аналитики.

В статье расскажем, как CTRL Лизингу удается управлять 20-тысячным портфелем автомобилей и зарабатывать в рисковом сегменте.

Почему такси для лизинга — клиент с высоким риском

Яндекс.Такси, Gett, Uber и другие агрегаторы изменили рынок такси. Сегодня таксопарк — это организация, которая обслуживает машины и сдает водителям в аренду для работы. Порог вхождения в бизнес низкий: чтобы открыть таксопарк, достаточно накопить денег на первоначальный взнос по лизингу и подключиться к агрегатору.

Из-за кажущейся простоты владельцами таксопарков часто становятся неопытные предприниматели, у которых нет полной картины работы бизнеса такси. Они рассчитывают, что лизинг обойдется ежемесячно в 30 тысяч рублей, а 45 тысяч рублей можно будет получить с водителя за аренду. Итого прибыль с автомобиля — 15 тысяч в месяц.

В реальности сдавать в аренду все авто не получается из-за нехватки водителей, а расходы на содержание парка выше. Например, ОСАГО для такси стоит в 2-4 раза дороже, чем для физлиц. Износ машин и затраты на ремонт в такси также значительно выше, чем в других видах перевозок.

Еще одна особенность бизнеса таксопарков — большое количество штрафов. Водители такси чаще других получают штрафы с камер. Постановлений много, и оплачивать их обязана организация. Если таксопарк не платит штрафы, их передают приставам. Приставы могут:

Наложить запрет на регистрационные действия. Таксопарк не может переоформить авто на себя, когда выплатит лизинг.

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Списать деньги со счетов. Штраф выносят в двойном размере и дополнительно накладывают исполнительский сбор — 10 тысяч рублей. В итоге каждое постановление на тысячу рублей обходится таксопарку в 12 тысяч.

Если долгов слишком много, таксопарк приходится закрывать, и тогда лизинговая компания теряет клиента и деньги. А при запрете на регистрационные действия она не сможет быстро реализовать автомобили по приемлемой цене. Приходится или реализовывать их с дисконтом, или передавать по цессии другому лизингополучателю. Поэтому лизинговая компания, которая работает с такси, не может обойтись без мониторинга штрафов.

Лизинговые компании избегают такси, потому что:

Таксопарки получают много штрафов и не вовремя их оплачивают. При долгах по штрафам страдает и таксопарк, и лизинговая компания.

Есть риски кассового разрыва. Из-за высоких расходов бизнес такси имеет низкую маржинальность. Некоторые таксопарки работают без прибыли и не могут накопить резерв на случай форс-мажора. При ДТП или во время низкого сезона им нечем оплачивать лизинг.

Такси часто попадают в ДТП, предмет лизинга повреждается.

Как CTRL Лизинг отслеживает штрафы лизингополучателей

CTRL Лизинг автоматизировал процесс отслеживания штрафов клиентов, чтобы снизить риски. Информация о штрафах помогает компании анализировать финансовое положение таксопарка и узнавать о надвигающихся проблемах еще до того, как клиент просрочит платеж по лизингу.

Лизинговая компания может регистрировать автомобили как на себя, так и на клиента. При регистрации авто на лизингодателя постановления о нарушении приходят лизинговой компании, при оформлении на лизингополучателя — реальному пользователю авто.

До фокусирования на сегменте такси CTRL Лизинг отслеживал штрафы только по машинам, зарегистрированным на себя. Но как только стало ясно, что бизнес клиентов сильно зависит от оплаты штрафов, у компании возникла необходимость отслеживать все постановления. Они добавили на мониторинг весь портфель — в том числе и те машины, которые зарегистрированы на лизингополучателей. Сейчас 20 тысяч авто портфеля компании стоят на контроле OnlineГИБДД.

Как сервис OnlineГИБДД помогает CTRL Лизингу автоматизировать отслеживание штрафов

OnlineГИБДД — это сервис контроля, учета и оплаты штрафов организации. Он мониторит штрафы юрлиц в официальных источниках и ежедневно отправляет клиентам полную информацию по нарушениям.

Изначально CTRL Лизинг пользовался для отслеживания штрафов личным кабинетом на onlinegibdd.ru. Кроме этого, для каждого лизингополучателя в сервисе завели отдельную учетную запись, чтобы клиенты могли сами отслеживать постановления парка.

При небольшом портфеле такая схема работала, но для портфеля в 20 тысяч машин она не всегда удобна. Поэтому КОНТРОЛ Лизинг интегрировал данные OnlineГИБДД в собственную учетную программу — Fleet Data. В нее автоматически поступают уведомления о новых штрафах. Личный кабинет CTRL Лизинга в нашем сервисе по-прежнему работает, но заходить в него теперь необязательно.

Через OnlineГИБДД CTRL Лизинг и владелец таксопарка могут:

оценить сумму штрафов;

получить реквизиты для оплаты;

увидеть детали нарушения: время и место, статью КоАП, номер постановления;

узнать, когда истекает срок оплаты со скидкой;

оплатить штраф картой или безналичным путем и проконтролировать погашение;

сравнить количество штрафов в разрезе месяца или года.

Фото предоставлено пресс-службой «КОНТРОЛ лизинг»

Помимо штрафов мы предоставляем CTRL Лизингу дополнительную информацию о лизингополучателях:

ДТП, в которые попадали машины таксопарка;

данные полисов ОСАГО;

наличие регистрационных ограничений.

Информация, которую CTRL Лизинг получает от OnlineГИБДД, используется для аналитики состояния таксопарка. На ее основе компания разработала скоринговую систему — программу, которая оценивает риски клиента.

Скоринговая система CTRL Лизинга и личный кабинет клиента Fleet data

Скоринговая система CTRL Лизинга похожа на программы, которые используют банки при оценке платежеспособности заемщика, но в основе лежат параметры, необходимые для оценки сегмента такси. Компания мониторит бизнес клиента до тех пор, пока лизинг не будет полностью выплачен.

Сведения, которые CTRL Лизинг узнает о таксопарке, передаются владельцу, чтобы он мог проанализировать состояние бизнеса. Компания разработала для клиентов сервис Fleet data. Это личный кабинет лизингополучателя с возможностями аналитики.

Количество и сумма штрафов — показатель финансового благополучия парка, поэтому постановления клиентов CTRL Лизинг отслеживает и передает во Fleet Data ежедневно. Помимо штрафов, скоринговая система учитывает:

Наличие ОСАГО

CTRL Лизинг загружает для клиентов информацию о страховке. По каждой машине Fleet data показывает детали страхования: номер ОСАГО, страховую компанию и срок окончания полиса.

ДТП, в которые попадали машины таксопарка

CTRL Лизинг проверяет, какие повреждения получили машины клиентов в ДТП. На основании данных о типичных повреждениях владелец таксопарка может заранее сформировать резерв запчастей. А лизинговая компания всегда знает, в каком состоянии находится ее имущество, и понимает, когда авто необходимо осмотреть.

Сведения о загрузке парка

Этот параметр CTRL Лизинг проверяет, чтобы убедиться, что машины клиента работают и приносят доход. Если машины простаивают, денег на лизинг не останется.

Главный показатель скоринга — просрочка по лизингу. Но на момент задержки платежа CTRL Лизинг уже знает, получится у клиента закрыть просрочку и войти в график или нет.

После обработки всех параметров программа составляет профиль клиента и оценивает его риски. Если накопилась задолженность по лизингу или штрафам, CTRL Лизинг пытается подсказать пути решения ситуации, и если исправить ничего не удается — приступает к взысканию.

Скоринговая система помогает принять финальное решение о том, как лучше поступить. Например, если машины парка сильно повреждены в ДТП, изъятие авто — самый невыгодный вариант. Гораздо лучше попробовать взыскать с клиента деньги.

Могут ли подходы CTRL Лизинга помочь другим лизинговым компаниям

CTRL Лизинг старается помочь клиентам развивать бизнес. Он делится сведениями о положении таксопарка, предоставляет отчетность, подсказывает, как можно решить проблемы. В таком высокорисковом сегменте, как такси, по-другому работать просто невозможно.

Но проблемы клиентов CTRL Лизинга универсальны для любой компании, в которой есть свой транспорт: грузоперевозок, корпоративных парков, автодилеров. Их водители тоже получают штрафы и попадают в ДТП. Риски неоплаты те же:

исполнительные производства ФССП,

регистрационные ограничения на лизинговые авто,

кассовые разрывы и просрочки.

Любая компания, у которой есть машины, рано или поздно получает штрафы. Если не контролировать и не оплачивать постановления вовремя, бизнес понесет убытки: арест счетов и имущества, дополнительные взыскания, запрет на регистрационные действия. Поэтому схема, которой пользуется CTRL Лизинг, подойдет и другим компаниям.

Для любых лизинговых компаний постоянная аналитика финансового здоровья клиента — ключ к устойчивости лизингового портфеля. А отслеживание штрафов — инструмент, который позволяет этого достичь.

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