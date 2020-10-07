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Курс доллара: аналитики предрекли смену тренда

Москва, 07.10.2020
  • Курс доллара: аналитики предрекли смену тренда

Сергей Коньков/ТАСС

Рубль во вторник продолжил курсовые качели, то снижаясь, то укрепляясь в валютных парах. В первые минуты торгов на Мосбиржи курс доллара составлял 78,28 руб., прибавив с закрытия понедельника 18 коп. Подрожал к тому моменту и евро, курс которого составлял 92,20 руб. (+14,5 коп).

По данным на 12:29 рубль просел ещё сильнее. Доллар торговался по 78,46 (+36 коп.), а единая валюта ЕС - по 92,42 (+36,5 коп.). Однако к закрытию основной торговой сессии национальная валюта пошла в рост к доллару и евро. Так, в 19:00 мск курс уже составлял 78,07, а евро 91,95 руб.

По мнению экспертов, поддержку рублю во второй половине вчерашнего дня оказал положительный настрой инвесторов, которые ждут дальнейшего стимулирования темпов восстановления мировых экономик после COVID-19. Кроме того, российской валюте очень помогла нефть. В частности, вечером во вторник на торгах Лондонской биржи стоимость контрактов на «чёрное золото» сорта Brent составила 42,36 долл. за бочку (+2,59%).

Между тем давление на рубль продолжает оказывать целый ряд геополитических негативных факторв. Речь идёт о военном конфликте в Нагорном Карабахе, ситуации в Белоруссии, а также о новой горячей точке на постсоветском пространстве – Киргизии, – в столице которой Бишкеке, сторонники оппозиции, недовольные результатами парламентских выборов, захватили власть.

Комментарии и прогнозы экспертов

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» отметил, что к вечеру вторника настроения глобальных игроков значительно улучшились, благодаря чему рублю удалось отыграть утренние потери. По его мнению, возросший интерес к риску со стороны инвесторов связан с новостями о самочувствии Трампа и в ожидании вероятного принятия нового пакета стимулирующих мер в США.

«Кроме того, вчера росли мировые цены на нефть, которые получив поддержку на угрозе урагана «Дельта» в США, потянули за собой вверх российский рубль», – сказал Кравченко.

Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» напомнил, что несмотря на умеренно позитивный внешний фон, во вторник нацвалюта в первой половине активно слабела. При этом он отметил, что утром рынки пытались расти, реагируя на возвращение в Белый дом президента США Дональда Трампа, что свидетельствует о существенном улучшении его состояния.

«После старта российской сессии глобальные площадки и цены на «чёрное золото» резко сдали свои позиции, однако затем возобновили подъём. На этом фоне рубль после кратковременного провала стал быстро восстанавливаться, выйдя в умеренный плюс», – резюмировал эксперт, добавив, что вероятно волатильность в краткосрочной перспективе остается высокой, а значит рубль продолжит штормить.

В свою очередь Константин Бушуев из «Открытие Брокер» считает, что растущая волатильность в рубле может говорить о скорой смене тренда в курсовой динамике.

«С начала лета российская валюта формально находится в краткосрочном тренде умеренного ослабления, – подчеркнул он. – Однако растущая волатильность в последнюю неделю может говорить о скорой смене тренда».

Эксперт также подчеркнул, что в понедельник Минфин анонсировал увеличение продажи валюты в октябре до 5,8 млрд рублей в день.

«Помимо этого, ЦБ уже начал реализацию валюты от сделки продажи акций Сбербанка в размере 2,9 млрд руб. в день. С учётом восстановления мировых цен на «чёрное золото» данные факторы могут оказывать важное влияние в пользу среднесрочного укрепления курса рубля», – резюмировал Бушуев.

Эдуард Коложвари из НГУЭУ убеждён, что кроме роста нефтяных котировок других факторов, которые могли бы подтолкнуть рубль к полноценному развороту, просто нет.

При этом он подчеркнул, что курс нацвалюты отрицательно реагирует на любой негативный новостной фон. Это и войны, и рейтинги политиков, и выборы, и возможные санкции, и дипломатические скандалы, а также многое, многое другое.

«Главная фундаментальная причина такой чувствительности рубля заключается в том, что ЦБ осуществляет курсообразование исключительно на рыночной основе, – пояснил он. – Другими словами, рубль никто искусственно не сдерживает. Поэтому курс российской валюты – это объективное состояние экономики нашей страны».

При этом Коложвари с пессимизмом смотрит на дальнейшие перспективы рубля. Он подчеркнул, что позитивных драйверов для роста нашей валюты нет и взяться им, по крайней мере пока, просто неоткуда.

«Нефть если и дорожает, то иногда и незначительно, после чего ещё больше дешевеет. В бюджете трат становятся всё больше, ситуация в мире нестабильная, новые антироссийские санкции не за горами. Исходя из всего этого, можно сделать предположение, что в долгосрочной перспективе, скорее всего, рубль будет медленно, а иногда быстро идти к красивой цифре в 90,00 или даже в 100 руб. за доллар.», – предположил он.

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