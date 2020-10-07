Названы симптомы коронавируса, при которых нельзя лечиться дома

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева назвала симптомы коронавируса, при которых категорически нельзя лечиться в домашних условиях. По её словам, если у человека выявлен COVID-19, то ему внимательно надо следить за такими показателями, как температура тела и уровень кислород в крови, передаёт РИА Новости.

«В частности, госпитализация необходима при температуре выше 38,3 градусов. Кроме того, бить тревогу надо, если оксиметр показал уровень кислорода в крови менее 94%. Также поводом для обращения к врачу является то, что отдышка появляется в покое или при минимальной нагрузке», – резюмировала Малышева.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят поводов не доверять данным о количестве инфицированных коронавирусом в России.

«Мы не видим повода для того, чтобы не доверять этой статистике», – подчеркнул Песков.

При этом он заверил, что в оперативном штабе сбор данных по статистике заболевших отлажен и наработан отлично за прошедшие месяцы. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, когда гражданам отказывают в тестировании на коронавирус под предлогом нежелания ухудшать статистику, представитель Кремля попросил обнародовать факты, заверив, что при получении подобных сигналов это станет поводом для самого тщательного разбирательства.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявили 11 115 новых больных коронавирусом. Всего к утру 7 октября общее число заболевших COVID-19 в России достигло 1 248 619. За время эпидемии от COVID-19 излечилось 995 275 (+6 699), активных случаев – 231 479 (+4 214). Жертвами коронавируса стали 21 865 человек (+202).

Лидером по числу заболевших остаётся Москва, где за сутки выявили 3 229 новых инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+456), Подмосковье (+395), Ростовская область (+255) и Нижегородская область (+227).

Заболеваемость COVID-19 в нашей стране стала расти в начале сентября, когда число заболевших превысило отметку в 5 тыс. случаев, к середине сентября инфицированных стало более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – 11 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.