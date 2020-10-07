Неизвестные атаковали офис крупнейшей золотодобывающей компании «Кумтор» в Киргизии

Офис крупнейшей золотодобывающей компании «Кумтор» в Киргизии был подвергнут нападению неизвестной группой лиц, рассказали представители компании агентству РИА «Новости».

«Человек 20-30, я не знаю точно, сколько их, пытаются прорваться к нам в офис. Сотрудников внутри сейчас нет. Мы уже вызвали милицию», - заявил источник.

Ранее в Бишкеке уже подвергались нападению несколько золоторудных месторождений и филиалов золотодобывающих компаний. Произошло это после начала массовых беспорядков 5 октября в Бишкеке. Помимо этого, неизвестные захватили ранее крупнейший в стране угольный разрез Кара-Кече. От правоохранителей не последовало никаких объяснений.

Напомним, 5 октября в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начался митинг – сторонников партий, которые по результатам выборов не смогли пройти в парламент республики. На площади собралось около 2 тысяч человек, они требовали отмены результатов голосования и проведения повторных выборов в парламент. Позже при попытки разогнать митинг начались столкновения с силовиками. В ночь на 6 октября митингующие ворвались в здание Белого дома, где располагается парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. После этого толпа направилась в сторону ГКНБ и освободила из-под стражи бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.