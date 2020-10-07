Онищенко поставил «двйку» мировому сообществу за реакцию на коронавирус

По мнению экс-главного санитарного врача РФ и депутата ГД Геннадия Онищенко, большинству стран мира следует поставить «твердую двойку или тройку с минусом» за реакцию на коронавирус.

«Пока нам просто природа предложила этот вирус и сейчас очень внимательно наблюдает, как мы на него реагируем», - поделился Онищенко на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». По его словам, «пока мир реагирует на него на твердую двойку или на тройку с минусом».

Парламентарий отметил, что в этой проблеме далеко вперед ушел Китай и наука страны.

«Китайская наука создала систему лабораторий, создала свою систему иммунобиологической промышленности», - отметил он. Также Онищенко назвал Южную Корею и Вьетнам странами, которые смогли наряду с КНР организовать «адекватное обеспечения биологической безопасности».

Он отметил также, что Китай на сегодня является самой «чистой и безопасной с точки зрения ситуации с коронавирусом страной».