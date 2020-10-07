Вход/Регистрация Подписка

Ожидается укрепление рубля в среднесрочном плане

Москва, 07.10.2020

О факторах, сильнее всего влияющих на курс рубля, и о перспективах российской валюты рассказал руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба

Руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба valentin-zhurba.jpg предоставлено пресс-службой
Руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба
предоставлено пресс-службой
Сегодня мы наблюдаем, что денежная валюта России - рубль - вновь снижается. При этом, в последние дни ни фундаментальная, ни техническая картина по рублю не изменились. То же самое касается и новостного фона, за исключением резкого увеличения количества заболевших коронавирусом в России. Это может временно усиливать опасения относительно подконтрольности ситуации и давить на нашу валюту.

В целом же волатильность вблизи исторического минимума по рублю будет оставаться повышенной. Хотя пара «рубль-доллар» продолжает двигаться в растущем техническом коридоре.

Основные факторы, влияющие на курс рубля, связаны с Беларусью, Навальным и Карабахом. Они продолжат вносить (зачастую непропорционально) высокий вклад в волатильность рубля вплоть до их разрешения. Джокером останется возможное влияние победы демократов одновременно на выборах президента и Конгресса в США на курс российской валюты. Жесткая предвыборная риторика вполне может смениться прагматизмом.

Рынки традиционно любят тестировать исторические минимумы, раз уж они к ним подходят. Думаю, что этот раз не станет исключением. Вне зависимости от того, будет ли установлен новый минимум, я бы ожидал укрепление рубля в среднесрочном плане.

В связи с довольно устойчивым положением финансовой системы РФ, можно предположить, что в начале 2021 года рубль должен будет находиться в диапазоне 70-75 руб. за доллар.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Офисное пространство будущего

Насколько сильно рабочее пространство офисного работника в самом скором времени будет отличаться от принятых сейчас традиционных представлений

ЮУрГУ получил первый на Урале нейрокомпьютер

Леонид Соколинский — о новейшем нейрокомпьютере на Урале, о будущем нейросетей и искусственного интеллекта

«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив.

Эксперты верят в ценные бумаги ММК

По мнению ряда финансовых аналитиков, акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» сохраняют потенциал роста и выгодны для приобретения на фоне постепенного восстановления спроса на сталь
Новости партнеров

Tоп

  1. Суда для «Северного потока — 2» наконец отчалили
    В судьбе крупнейшего проекта «Северного потока — 2», возможно, начались решающие изменения
  2. Нефть испугалась новой вспышки коронавируса
    Потенциальная вторая волна COVID-19 заставляет экспертов прогнозировать снижение спроса на нефть. Цены на «черное золото» ушли ниже 40 долларов за баррель
  3. «Вернуться со щитом»: о чем Запад готов говорить с Россией в деле Навального
    Россия снова предлагает Западу вместе разрешить все разногласия в деле Алексея Навального. Европа к диалогу готова – но говорить хочет о другом.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама