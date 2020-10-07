Ожидается укрепление рубля в среднесрочном плане

О факторах, сильнее всего влияющих на курс рубля, и о перспективах российской валюты рассказал руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.



Руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба предоставлено пресс-службой



В целом же волатильность вблизи исторического минимума по рублю будет оставаться повышенной. Хотя пара «рубль-доллар» продолжает двигаться в растущем техническом коридоре.



Основные факторы, влияющие на курс рубля, связаны с Беларусью, Навальным и Карабахом. Они продолжат вносить (зачастую непропорционально) высокий вклад в волатильность рубля вплоть до их разрешения. Джокером останется возможное влияние победы демократов одновременно на выборах президента и Конгресса в США на курс российской валюты. Жесткая предвыборная риторика вполне может смениться прагматизмом.



Рынки традиционно любят тестировать исторические минимумы, раз уж они к ним подходят. Думаю, что этот раз не станет исключением. Вне зависимости от того, будет ли установлен новый минимум, я бы ожидал укрепление рубля в среднесрочном плане.



В связи с довольно устойчивым положением финансовой системы РФ, можно предположить, что в начале 2021 года рубль должен будет находиться в диапазоне 70-75 руб. за доллар.