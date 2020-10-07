«Пандемия в очередной раз показала, что в медицине главное – это люди»

Кардинальные изменения, которые пришли в этом году в бизнес-среду, ярко показали, насколько важна способность команды адаптироваться к изменениям и стресс-факторам. Для индустрии здравоохранения это было максимально значимо.

Я уже более десятка лет управляю проектами в области здорового образа жизни и медицины и считаю главным фактором жизнеспособности и успеха таких проектов именно создание эффективной команды. Медицина – это в первую очередь люди, и несмотря на все тренды автоматизации и роботизации, человеческий фактор в медицине всегда играл и будет играть ключевую роль. И пандемия коронавируса это ярко показала.

Кроме того, в этом году обострились давние проблемы отрасли, такие как кадровый голод. Как писал Антон Павлович: «Все мы на свете друг другу нужны, ищите своего человека!» Я всегда внимательно ищу. И ращу, потому что готовых специалистов на рынке найти практически невозможно. Яркий пример - своего нынешнего «звёздного» пластического хирурга я взяла на работу с минимальным опытом, когда ему ещё не было и 30. Для хирурга это очень молодой возраст, но мы на тот момент поверили в него, в его талант и потенциал, и поддержали. Мы прошли с ним сложный этап, когда изменения в законодательстве заставили заново подтверждать все его дипломы. Но результат того стоил - сейчас к нему на обучение готовы приезжать хирурги не только со всей России, но и из-за рубежа, а доктору на сегодняшний день нет и 35 лет.

Критически значимо стремление сотрудников расти, развиваться, повышать квалификацию. В медицине это важно не только для врачей, которые, без преувеличения, учатся всю жизнь и должны постоянно повышать квалификацию, но и для административного персонала. И задача руководителя – поддерживать это стремление, в том числе и личным примером, а также обеспечивать возможности для такого развития. Как ни парадоксально, в моей практике есть успешный опыт приёма на работу на руководящие должности сотрудников без профильного и даже без высшего образования.

В нашей компании работает более 130 человек, и для меня важен каждый: от врачей международной квалификации до технического персонала. Безусловно, стержень клиники – это медицинский персонал и в первую очередь врачи, но атмосфера в медицинской организации считывается сразу – пациент еще не дошел до кабинета врача, но уже контактировал с администраторами, по телефону и лично, с сотрудниками гардероба, оценил работу сотрудников, обеспечивающих чистоту.

Основа команды - абсолютное понимание каждым сотрудником смысла общего дела, своей качественной роли в нём, прозрачная мотивация и доверие к руководителю. Единственный способ сформировать такое доверие – это нести полную ответственность за свои слова и действия, как в ситуации стабильной работы, так и во времена кризиса.