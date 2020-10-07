Правоохранители РФ не нашли основания для уголовного дела из-за отравления Навального

Российские правоохранительные органы по-прежнему не видят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник знакомый с данной ситуацией.

При этом собеседник агентства не сообщил, подошла ли к завершению доследственная проверка, которую начали представители транспортной полицией сразу после госпитализации оппозиционера. Также не сообщаются предварительные результаты данной проверки. Агентство не располагает комментарием на данную тему правоохранительных органов.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо в ходе перелета из Томска в Москву 20 августа. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Омска. Политик был доставлен в реанимацию больницы города, где омские врачи поставили ему диагноз нарушение обмена веществ. 22 августа Навальный был доставлен на лечение в берлинскую клинику Charite. В начале сентября правительство Германии, ссылаясь на данные лаборатории бундесвера, объявило о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок».