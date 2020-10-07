Президент Ирана предупредил об опасности возникновения региональной войны

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что армяно-азербайджанский военный конфликт в Нагорном Карабахе может перерасти в региональную войну.

«Мы должны быть внимательны, чтобы война между Арменией и Азербайджаном не переросла в региональную войну. Мир должен быть целью наших усилий, и мы надеемся восстановить стабильность в регионе мирным путем», – сказал Рухани.

Кроме того, президент Ирана также заявил, что Тегеран не потерпит, чтобы к границам Ирана отправляли террористов. «Для нас неприемлемо то, что некоторые лица под предлогом войны хотят перевозить часть террористов из Сирии и других мест в регион и к нашим границам. Эта проблема была четко обозначена перед официальными лицами стран-соседей – Азербайджана и Армении», – цитирует Рухани агентство «Мехр».

Это заявление можно расценивать в качестве предупреждения в адрес Турции, которую Армения и Франция обвинили в переброске боевиков с Ближнего Востока в зону военных действий в Нагорном Карабахе.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия.