Россиян предупредили о стремительном наступлении климатической зимы

Второй осенний месяц продолжат удивлять жителей нашей страны необычной климатической обстановкой: почти повсеместно держится тёплая, комфортная погода.

Например, на юге Русской равнины – бархатный сезон, на северо-западе и в центральных регионах – температурный фон превышает обычные показатели сразу на 4-6 градусов. И даже в Сибири, где в октябре уже местами морозно и идёт снег, пока почти лето. Но уже в ближайшие дни всё резко поменяется: синоптики предупредили россиян о стремительном наступлении зимы.

Погода в Сибири. Гидрометцентр обещает морозы, снег и гололёд

Так, по прогнозу Гидрометцентра, забыть не то что бы о лете, но даже об осени предстоит сибирякам. В частности, в Красноярском крае уже лежит снежный покров. При этом, в горных районах белое покрывало достигает более 10 см. Также выпал снег в Алтайском крае и Республике Алтай. Здесь местами высота сугробов превышает 15 см.

Но это только начало. По словам заведующей лаборатории Гидрометцентра Людмилы Паршиной, в ближайшие сутки в Хакасии после полуночи столбики термометров будут опускаться до минус 7. Кроме того, здесь в четверг, 8 октября начнётся обильный снегопад, а в пятницу – 9 октября на дорогах станет очень скользко.

Климатическая зима ворвётся и в Тыву. Например, в Каа-Хемском кожууне республики, где ещё вчера было плюс 12-14, в ночь на пятницу, 9 октября подморозит до минус 9-10, днём выпадет снег.

Осадки в виде снега, а также гололедица ожидаются в Тюменской области. Так, в Тобольске до конца недели днём будет плюс 5-7 и дождь с мокрым снегом. Зато ночью градусники покажут минус 3. Поэтому утром из-за обледенения дорог передвигаться по дорогам города станет очень сложно, не только автомобилистам, но и пешеходам.

Перепады между дневным плюсом и ночным минусом прогнозируются в Иркутской области. Здесь, по данным Гидрометцентра, в период с 8 по 11 октября в светлое время суток будет плюс 2-4, после полуночи – минус 2-5. Ожидается дождь переходящий в снег и сильная гололедица.

Стремительно наступит климатическая зима в Якутске. Сегодня здесь солнечно, без осадков и плюс 11-12. А уже к воскресенью, 11 октября небо затянут плотные, облака, повалит снег, а столбики термометров рухнут до минус 5. Конечно, это пока не декабрьские минус 30-40, но уже и не аномальные плюс 12.

Погода на юге России. Синоптики предупредили о ночных заморозках и пыльных бурях

По прогнозу синоптиков, заметно похолодает в ближайшие дни в регионах Приволжского федерального округа. И если днём, например, в Астраханской, Ростовской, Волгоградской и Кировской областях, а также в Республике Удмуртия будет плюс 16-25, то ночью местами погодные градусники начнут показывать совсем нехарактерные дня начала октября минус 2-3.

Испортится климатическая обстановка в Ставропольском крае. В частности, в Минводах, Пятигорске и Кисловодске отступающий с юга антициклонический фронт спровоцирует мощный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. При этом будет солнечно, а воздух днём прогреется до плюс 16-22.

Пыльная буря накроет почти весь Северный Кавказ. Метеорологи предупредили об усилении ветра в четверг и пятницу жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана. Причём, согласно предварительным данным, его скорость местами составит 23-25 метров в секунду.

Зато на морских курортах России по-прежнему летняя погода. Хотя и здесь местами в период с 9 по 11 октября прогнозируется пусть незначительно, но всё-таки ухудшение климатической ситуации. Так, ялтинское небо заволокут облака, пойдёт дождь, а на море возможно сильное волнение. В Гурзуфе похолодает сразу на 3-4 градуса, в Керчи будет малооблачно, но зато усилится ветер.

Всё относительно спокойно пока в Краснодарском крае. Например, в Сочи, Адлере и Геленджике, где бархатный сезон в самом разгаре, станет даже теплее чем сейчас: синоптики обещают этим курортам плюс 30, яркое солнце и полное безветрие.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Тёплая, малооблачная и сухая погода, которая под влиянием обширного антициклона держится в Москве и Подмосковье ещё с середины сентября, в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, сменится более привычными для этого времени года плюс 14-16.

Так, уже завтра в столичном регионе станет очень пасмурно. В пятницу, 9 октября пойдёт дождь. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до плюс 7-8.

Днём 10 октября временами также может приниматься дождь и плюс 15. В воскресенье, осадки наиболее вероятны в Московской области, а температурный фон во всём столичном регионе составит плюс 13-16. При этом, как отмечают метеорологи, среднесуточная температура воздуха в Москве продолжит значительно превышать климатическую норму.