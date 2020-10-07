Россияне поняли, что на пенсии придется копить самим

Согласно итогам опроса, который провел банк «Открытие», свыше 50% россиян планируют копить на пенсию самостоятельно, еще у 12% населения уже есть накопления на старость. При этом, передает ТАСС со ссылкой на текст документа, еще 28% россиян не планируют копить на старость.

Больше всего таких россиян на Северном Кавказе — 34%, а меньше (16%) — в Дальневосточном федеральном округе. Наиболее высокая доля респондентов, уже имеющих накопления на пенсию, проживает в Уральском федеральном округе — 16%, наименее высокая — снова в Северо-Кавказском — 6%. В то же время 49% планируют работать на пенсии.

Лучший способ копить на пенсию, по мнению 28% опрошенных — открытие вклада или накопительного счета. 28% считают эффективным способом накопить на достойную старость покупку акций, облигаций и недвижимости. Еще 22% россиян считают, что надежнее всего хранить сбережения на старость в иностранной валюте. При этом только 7% готовы откладывать дома наличные в рублях, а 6% предпочитают откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту.

Этот опрос прекрасно отражает аспекты восприятия пенсионной системы разными слоями общества, полагает владелица международной сети Prime-time Fitness Альбина Майер. Во-первых, поясняет она, низкая доля накоплений на Северном Кавказе связана с ментальностью местного населения. О стариках там принято заботиться, поэтому на пенсию никто не надеется. Дальний Восток же, напротив, надеется на государственную помощь и государственные деньги, считает она.

Ну и главный тренд — общее недоверие наших граждан к пенсионной системе, указывает эксперт. Еще свежо воспоминание о программе софинансирования пенсии, когда к каждой вложено 1000 рублей государство добавляло еще одну. Если верить статистике, то в программе поучаствовало 2,6 млн человек. Это очень много для нашей страны, особенно с таким бэкграундом государственных финансов. Правда, повысили пенсию в результате таких манипуляций лишь 32 тысячам пенсионеров. Схема сложная и непонятная, во многом поэтому программа с 2015 года была закрыта. Добавим сюда еще и многочисленные скандалы вокруг чиновников Пенсионного фонда, которые также не добавляют доверия системе, и на выходе получим ожидаемые скептические цифры опроса.

Столь высокий процент граждан, которые планируют заниматься самостоятельным формированием пенсий, отражает недоверие к пенсионной системе, подорванное ее изменениями в последние годы, соглашается председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. На пять лет был повышен пенсионный возраст, не все ощутили индексацию пенсий выше инфляции, с 2013 года действует «заморозка» накопительной пенсии, и сейчас началось обсуждение ее продления еще на четыре года, перечисляет он. А с 2015 года изменилась схема расчета страховой пенсии по старости с введением пенсионных баллов, который понятен далеко не всем.

При этом идет дискуссия о введении новой системы ГПП, гарантированного пенсионного плана, которая фактически переложит процедуру формирования накопительной пенсии на плечи самих граждан, отмечает эксперт. Иными словами, Россия вернется окончательно к распределительной пенсионной системе, отказавшись от распределительно-накопительной.

Сейчас средняя пенсия в России составляет лишь треть от средней зарплаты, в то время как в ОЭСР рекомендуют, чтобы этот коэффициент замещения был вдвое выше (67,9%). В большинстве других стран, отмечает эксперт, это соотношение соответствует рекомендациям как раз за счет добровольных систем, которые в России не развиты. Упомянутая ГПП в обсуждаемом сейчас виде учитывает неудачный опыт прошлых лет и опирается на успех индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые стали хорошим стимулом для переориентации россиян с банковских депозитов на фондовый рынок, что будет продолжаться в ближайшие годы с учетом снижения ставок по вкладам. По данным Московской биржи, к сегодняшнему дню открыто 2,5 млн таких счетов.

ГПП с предлагаемыми опциями добровольного характера, с возможностью изменения размера взносов, гарантиями АСВ на всю сумму поступивших взносов, гарантиями безубыточности накоплений, возможностью налоговых льгот, а также возможностями досрочного получения и передачи по наследству создают достаточные стимулы для того, чтобы задуматься об этом всерьез, считает эксперт.

В то же время, как показывает опрос, половина россиян едва ли планирует выстраивать свой индивидуальный пенсионный план и рассчитывать на накопления, отмечает он. Столь высокий процент может объясняться текущими низкими располагаемыми накоплениями, которые не позволяют формировать сбережения на пенсию. Для этих граждан единственным, как они считают, возможным вариантом, останется работать на пенсии, чтобы обеспечить приемлемый образ жизни.