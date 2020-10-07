Российский рубль сползает вниз

Начав торги на отметках 78,17 рубля за доллар и 92,07 рубля за евро к 17:35 по Москве, основные мировые валюты стоили уже 78,21 рубля за доллар и 92,95 рубля за евро соответственно.

Ухудшение позиций рубля стало следствием ухудшения ситуации на мировых рынках, вызванного провалом очередных переговоров по пакету стимулов в США. Переговоры с лидерами демократической партии о пакете финансовых стимулов были прекращены по инициативе президента США Дональда Трампа, который планирует запустить большой пакет финансирования уже после выборов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, данный шаг увеличил риски более серьезных экономических последствий пандемии, что на фоне ее усиления угрожает значительно замедлить восстановление экономики или даже вызвать более глубокий и продолжительный кризис. Прочие нацвалюты развивающихся стран отреагировали на ситуацию в США аналогично рублю, однако уровень давления на отечественную нацвалюту заметно выше.