Мировые рынки стабилизировались после очередного разворота Трампа

Акции азиатских компаний и американские фьючерсы немного укрепились после того, как Дональд Трамп призвал в твите поздно ночью увеличить помощь экономике. Он сделал этот призыв через несколько часов после того, как объявил о прекращении переговоров с демократами по программе помощи экономике, и сообщил, что они будут возобновлены уже после выборов.

Японский индекс Topix стоял в среду днем на отметке - 0,2%, отыграв потери первой половины дня. Южнокорейский индекс Kospi прибавил к обеду 0,6%, а гонконгский Hang Seng – 0,5%. Материковые китайские индексы остались без изменений, потому что в Китае праздник и биржи не работают.

Что касается Уолл-стрит, то S&P 500 закончил вторник со снижением на 1,4%, а Nasdaq после президентского заявления о переносе переговоров на месяц снизился на 1,6%

«Я велел моим представителям прекратить переговоры до президентских выборов,- сообщил Дональд Трамп в Twitter.- В случае моей победы мы сразу примем большую программу помощи, которая поддержит простых американцев и малый бизнес.

Через несколько часов Трамп написал еще один твит, в котором призвал оказать больше помощи отдельным компаниям и домохозяйствам.

«Если я подпишу указ об единовременных выплатах, то наш великий народ немедленно их (1200 долларов) получит,- написал он.- Я готов подписать указ сейчас же».

Трамп написал эти твиты после того, как глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что восстановление экономики США «далеко от завершения». Слишком слабая помощь приведет к слабому восстановлению и «создаст лишние трудности для домохозяйств и бизнеса».

Переговоры по согласованию программы помощи экономике и населению ведут министр финансов Стивен Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Дональд Трамп, вернувшийся в понедельник в Белый дом после трехдневного курса лечения от Covid-19 в военном госпитале, сначала призвал к их скорейшему завершению. Неожиданный разворот Трампа на 180 градусов удивил рынки, надеявшиеся на получение экономикой крупного пакета помощи. Причем, смена курса Трампа произошла в тот момент, когда финансовая поддержка экономики начала ослабевать и когда ФРС призвала ее усилить.

Фьючерсы по американским ценным бумагам будут низкими перед открытием бирж в США, в самый разгар торгов в Азии. Специалисты ожидают, что FTSE 100 понизится на 0,1% перед открытием бирж в Лондоне. Ставки по 10-летним американским гособлигациям, снизившиеся после заявления президента Трампа об окончании переговоров на 0,04%, поднялись во время торгов на азиатских биржах на 0,02 – 0,75%.

Ставки по облигациям повысились при одновременном падении их цены. Цены на нефть снизились из-за опасений, что задержка помощи американской экономике может ухудшить экономическую обстановку и еще больше снизить спрос на «черное золото». Цена барреля нефти марки Brent снизилась на 1,6% до 41,99 доллара, а техасской WTI – на 1,9% до 39,9 доллара за баррель.