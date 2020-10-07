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Саудовская Аравия подняла цены на нефть для азиатских покупателей

Москва, 07.10.2020
#Нефть
#Экономика
  • Саудовская Аравия подняла цены на нефть для азиатских покупателей

AP/TASS

Незначительное повышение цены свидетельствует о смене курса крупнейшего экспортера нефти после снижения цен в сентябре и октябре. Большинство специалистов считают это проявлением уверенности в эффективности соглашения ОПЕК+, главным инициатором которого и является крупнейшее арабское королевство. В Эр-Рияде, похоже, уверены или делают вид, что уверены, в том, что согласованные снижения уровней добычи участниками ОПЕК+ окажут рынку достаточную поддержку даже в условиях прихода второй волны коронавирусной пандемии, которая вновь сильно ударит по спросу на «черное золото».

Saudi Aramco повысила цену на нефть марки Arab Light на ноябрь для своего крупнейшего рынка – Азии. Повышение небольшое – 10 центов за баррель, что на 40 центов ниже эталонного показателя.

Специалисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения цены на 20 центов и сокращения разницы с эталонным показателем до 30 центов.

Среди восьми опрошенных специалистов были как трейдеры, так и представители нефтеперерабатывающих заводов и компаний (НПЗ). НПЗ понесли очень большие убытки в этом году после обвала спроса их продукцию: бензин, дизель и керосин, вызванного карантинами и запретами на поездки и путешествия, которые спровоцировала пандемия. В Азии, однако в конце сентября ситуация улучшилась, главным образом, потому что подъем происходит с очень низкого уровня. Вероятно, это изменение повлияло на решение руководства Aramco, которое было принято на день позднее, чем ожидали трейдеры.

Для Средиземноморского региона Aramco понизила официальные цены на нефть на ноябрь, а для США оставила цены на все марки нефти неизменными.

С апреля на нефтяных рынках наблюдалось ралли. К примеру, цена нефти марки Brent почти удвоилась благодаря сокращениям добычи по соглашению ОПЕК+. Но и при таком повышении глобальный эталонный уровень во вторник находился в районе 42,4 доллара за баррель. Это приблизительно на 36% ниже уровня начала года.

На очередном саммите ОПЕК+, запланированном на 30 ноября – 1 декабря, будет рассматриваться возможность изменений уровней добычи. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман пригрозил спекулянтам, сомневающимся в решимости участников соглашения поддержать цены на нефть. Он пообещал в сентябре, что торговцы, ставящие на низкие цены, очень сильно пожалеют.

К ценам, устанавливаемым Aramco, приковано всеобщее внимание, потому что примеру главной саудовской нефтедобывающей компании, созданной в 1933 году и контролирующей почти все нефтедобывающие мощности королевства, следуют все остальные нефтедобывающие страны Ближнего Востока, включая Ирак и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), второго и третьего производителя нефти в ОПЕК.

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