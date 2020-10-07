Собянин: «Мы не может обязать уйти на двухнедельные каникулы частные школы»

Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос в своем блоге, о том, должны ли частные школы и кружки уйти на обязательные двухнедельные каникулы, заявил, что обязать это сделать учреждения данного типа мэрия не может.

«Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах», - заявил чиновник.

Он уверен, что данным учреждениям будет неудобно продолжать работу в обычном режиме, поскольку дети из частных школ могут посещать и городские кружки и секции. И наоборот, в частные кружки и секции продолжают ходить дети из городских школ.

Чиновник уверен, что общая пауза будет полезна всем. Также Собянин уверяет, что многие частные учебные заведения последовали этому совету.

Напомним, Собянин своим указом отправил школы на внеплановые двухнедельные каникулы, объяснив свое решение ростом числа больных коронавирусной инфекцией в Москве. По плану часть московских школьников должна была уйти на каникулы 5 октября, вторая часть – 31 октября, в обоих случаях отдых у детей должен был продлиться одну неделю. Также не работают все государственные школы дополнительного образования. При этом мэр Собянин заверил, что речи о дистанционном образовании не идет.