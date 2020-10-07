Собянин заявил об отсутсвии данных по длительности иммунитета после COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пока медики не располагают данными, насколько сохраняется иммунитет к коронавирусной инфекции у тех, кто перенес заболевание.

Чиновник подчеркнул, что ученым еще мало известно об этом вирусе, в этой связи неизвестно, какое количество людей из-за особенностей организма способны переболеет ковидом повторно.

В этой связи, по его мнению, люди, которые перенесли коронавирус должны соблюдать те же самые меры, что и граждане, которые еще не болели COVID-19.

«С практической точки зрения – как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой «ковидный» статус?», - написал Собянин в своем блоге.

Также мэр заявил, что санитайзеры являются одной из самых эффективных мер в борьбе против вирусов, однако, они являются только дополнением, а не заменой перчаткам.