Тихановская объявлена в России в федеральный розыск

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская включена в базу разыскиваемых в России лиц.

Как передаёт RT со ссылкой на данные МВД РФ, в базе данных разыскиваемых ведомством лиц появилась информация о её дате рождения, национальности и месте рождения. При этом основанием для розыска указано уголовное дело. Но номер статьи не уточняется.

Напомним, против Тихановской на родине возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

В настоящее время бывший кандидат в президенты находится в Европе, куда она вынуждена была уехать через несколько дней после выборов.

Ранее сообщалось, что Тихановская считает, что «было бы замечательно», если бы глава Франции Эмманюэль Макрон пригласил Путина принять участие в качестве посредника на возможных переговорах с властями Белоруссии, в том числе с Лукашенко. По её словам, белорусская оппозиция по-прежнему открыта к диалогу.