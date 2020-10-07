В Берлине и Франкфурте-на-Майне вводят ограничения из-за коронавируса

В ФРГ, из-за роста числа заражений коронавирусом SARS-CoV-2, вводятся ограничения в городах Берлин и Франкфурте-на-Майне, сообщают германские СМИ.

С 10 октября водится запрет на работу магазинов, баров, ресторанов и ночных клубов с 23:00 до 06:00. В этот период времени запрещено собираться группами более пяти человек не только в помещениях, но и на открытом воздухе.

В дневное время число собравшихся ограничивается числом в 50 человек. Если речь идет о собрании в помещении, в том числе и в случае проведения торжеств, то число собравшихся не должно превышать 10 человек.

В течение последней недели в Германии выявляется от 1400 до 2500 новых заражений коронавирусом в сутки. В соседней Франции 3 октября было зафиксировано 16 972 случая выявления коронавируса.