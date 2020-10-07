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В Кремле ответили на претензии Польши к «Газпрому» по «Северному потоку – 2»

Москва, 07.10.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал претензии Польши к «Газпрому» по «Северному потоку – 2». По его словам, в Кремле не сомневаются, что российский газовый монополист, оштрафованный Варшавой на 7,6 млрд долл., предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов, передаёт РИА Новости.

«Эта информация относительно новая. Поэтому её нужно анализировать, прежде всего, с правовой, юридической точки зрения. Но не сомневаюсь, что всё, что можно и нужно делать для обеспечения каких-то контрдействий, то это будет сделано», – подчеркнул Песков.

Он также отметил, что решение Польши по «Северному потоку – 2» вряд ли скажется на российско-польских отношениях.

«К огромному сожалению, отношения между нашими странами трудно назвать процветающими. И вряд ли можно говорить, что это, как-то скажется еще более негативно. В целом же, да отношения между Россией и Польшей находятся не на должном уровне», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский «Газпром» на 7,6 млрд долл. Кроме того, оштрафоны на общую сумму в 61 млрд долл. также пять партнёрских компаний «Газпрома». По словам главы регулятора Томаша Хрустны, все эти штрафы являются следствием отсутствия согласия на сделку Nord Stream 2 AG.

В «Газпроме» уже заявили, что принципиально не согласны с позицией польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении трубопровода.

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