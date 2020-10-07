В Кремле прокомментировали статистику по заболевшим COVID-19

Как заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле не видят поводов не доверять данным о количестве инфицированных коронавирусом в России.

«Мы не видим повода для того, чтобы не доверять этой статистике», - заявил Песков. Он заверил, что в оперштабе сбор данных по статистике заболевших отлажен и наработан отлично за прошедшие месяцы.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, когда гражданам отказывают в тестировании на коронавирус под предлогом нежелания ухудшать статистику, чиновник попросил обнародовать факты. Он заверил, что при получении подобных сигналов это станет поводом для самого тщательного разбирательства.