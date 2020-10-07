В России проведены успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Как доложил Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, запуск был произведён 6 октября в 07:15 мск из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал Горшков».

Запуск проходил в рамках лётных испытаний. При этом отмечается, что впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон по морской цели, которая располагалась в Баренцевом море, передаёт агентство «Интерфакс».

Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота - 28 км. За время полёта (4,5 мин.) была достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.

«Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель», – доложил Путину глава Генштаба.