Великобритания присоединится к санкциям Франции и Германии против России

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб приветствовал совместное заявление МИДов Франции и Германии, которые заявили о намерении ввести санкции против России. По словам главы внешнеполитического ведомства Великобритании, его стана намерена присоединиться к планируемым санкциям.

«Организация по запрещению химического оружия подтвердила результаты предыдущих лабораторных исследований, согласно которым Алексей Навальный был отравлен военным нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», разработанным Россией. Доказательства неопровержимы... Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами над продвижением санкций в отношении российских должностных лиц и других лиц, которые считаются ответственными за это преступление, а также тех, кто участвует в разработке программы химического оружия «Новичок». Мы продолжим работать с ОЗХО и всеми нашими международными партнерами над соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия и привлечением России к ответственности», – говорится в заявлении Доминика Рааба, размещенном на сайте МИДа Великобритании.

Ранее Франция и Германия распространили совместное заявление, в котором сказано: «Россия пока не предоставила убедительных объяснений. В этом контексте мы считаем, что для отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме ответственности и причастности России».