Врач рассказала, как действовать при появлении симптомов ОРВИ

При появлении первых симптомов ОРВИ необходимо, как можно скорее сдать тест на коронавирус и самоизолироваться, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. Дальнейшие действия зависят от результатов теста.

«Пациентам с проблемами дыхания и другими признаками воспаления легких, необходимо оперативно обратиться в больницу», - цитирует медика РИА Новости.

Если тест на ковид отрицательный, а контактов с зараженными данной инфекцией не было, то необходимо самым тщательным образом вылечить простуду, после чего вновь возвращаться к привычному ритму жизни. В случае положительного теста на коронавирус, следует исходить из тяжести течения заболевания. В любом случае необходимо быть на связи с лечащим врачом.

Ранее врачи заявили, что эпидемия коронавирусной инфекции прекратится, когда коллективный иммунитет достигнет 60-70%.