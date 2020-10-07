За год объем контрактов жизненного цикла в здравоохранении превысил 31 млрд рублей

В конце прошлого года город начал заключать контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения. За год контракты на поставку и обслуживание медицинского оборудования для городских учреждений заключены с известными мировыми производителями техники Philips, Siemens, GE, Canon на общую сумму более чем 31 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Контракты жизненного цикла предусматривают приобретение товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего срока службы указанного товара.

«Контракты жизненного цикла позволяют получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования, и включают в себя его сервисное обслуживание производителем. В рамках таких контрактов город не просто приобретает высокотехнологичный товар, но и его работоспособность на весь период эксплуатации. КЖЦ уже доказали свою эффективность в транспортной сфере и ЖКХ, и с прошлого года мы начали заключать такие контракты в здравоохранении. Совокупный объем КЖЦ Москвы сегодня составляет порядка 515 млрд рублей, из них в медицине более 31 млрд рублей», - рассказал вице-мэр Владимир Ефимов.

Использование контрактов жизненного цикла также позволяет значительно снизить первоначальную цену оборудования.

«Москва продолжает реализацию масштабной программы закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла. Сейчас мы начали второй этап программы – уже объявлены или состоялись закупки по заключению контрактов на маммографы и цифровые рентген-аппараты. По уже завершившимся конкурсным процедурам среднее снижение первоначальной цены составило порядка 47 %. Благодаря КЖЦ в здравоохранении столица получит современное оборудование с 10-летним сервисом от производителей, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по сервису. Как показали итоги конкурсов, на каждый лот было подано от 2 до 7 предложений от разных производителей медоборудования. Конкуренция позволила значительно снизить цену договора. Максимальное снижение на торгах доходило до 70%», - рассказала Анастасия Ракова.

Конкурсной документацией были установлены технические требования, которым отвечает самое современное на сегодняшний день медицинское оборудование. В результате заключения контрактов в медучреждения Москвы будут поставлены последние, новейшие модели оборудования, зарегистрированные производителем-победителем конкурса.

«Кроме того, Москва проводит торги на закупку медицинского оборудования совместно с другими регионами. Такая кооперация заказчиков на межрегиональном уровне позволяет не только приобретать оборудование на 50% дешевле по сравнению с начальной ценой, но и получать возможность подписывать договоры непосредственно с производителями медоборудования, которые несут ответственность не только за его поставку, но и за работоспособность», - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Справка:

Контракты жизненного цикла предусматривают приобретение товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение определенного срока (как правило, всего срока полезного использования товара). За счет долгосрочного характера сделки КЖЦ дают возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределить расходы бюджета. Город платит не за сам факт обслуживания техники, а за обеспечение ее работоспособности. Что касается поставщика, то ему КЖЦ дает долгосрочную загрузку мощностей и гарантирует доходы в течение всего срока действия контракта.