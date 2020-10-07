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Занимать так навсегда. «Газпром» первым в России выходит на рынок бессрочных евробондов

Москва, 07.10.2020
Компания «Газпром» решила пойти в ногу со временем и выпустить еврооблигации без срока погашения. Такой шаг несет в себе определенные плюсы, которые как раз отвечают запросам компании.
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  • Занимать так навсегда. «Газпром» первым в России выходит на рынок бессрочных евробондов

Башня ПАО "Газпром" в Санкт-Петербурге

Фото: Тамара Ларина

Если брать в долг, то навсегда. Примерно так можно описать решение газового гиганта “Газпрома” первым среди российских компаний выпустить бессрочные еврооблигации. 

Планируется провести два впуска в долларах и в евро.  

"В этом году, на фоне снижения ставок на долговом рынке, глобальные инвесторы демонстрируют значительный интерес к гибридным инструментам, обеспечивающим более высокую доходность. Изучив опыт зарубежных компаний, выходивших с подобными инструментами, мы решили первыми из российских эмитентов пойти навстречу инвестиционному спросу с предложением бессрочных облигаций", - говорится в заявлении заместителя председателя правления “Газпрома” Фамила Садыгова.

На самом деле, первопроходцем из России в этом направлении компания станет только на международных рынках, на внутреннем - пионером выступила РЖД, еще летом продавшая так называемые вечные бонды на 20 миллиардов рублей. 

Так или иначе, решение принято, и оно имеет определенные и весьма понятные плюсы. Новый вид займов в полной мере отвечает потребностям “Газпрома” в управлении ликвидностью и долговой нагрузкой. 

"Эти облигации, благодаря своей долгосрочной природе, в отчетности Группы "Газпром" по МСФО будут отражены в составе собственного капитала, что снизит уровень чистого долга и, соответственно, коэффициента "чистый долг/EBITDA".

Поступления от размещения еврооблигаций мы направим на общекорпоративные цели и на выплаты по текущим долговым обязательствам, что улучшит профиль погашения долга Группы", - отмечают в "Газпроме".

Главным плюсом, конечно, можно считать, что эти облигации не нужно погашать, а это существенно облегчает долговую нагрузку. 

В компании рассказали о деталях планируемых выпусков. Эмитент имеет право выкупа облигаций после 5 лет. Кроме того, он имеет право при определенных условиях отложить выплату купонов, но такие условия являются крайне маловероятными

Учитывая тот факт, что в первой половине года ситуация на газовом рынке была близка к катастрофической, тогда цены на фоне резкого падения спроса на пике пандемии обвалились до рекордных минимумов, у компании образовался существенный кассовый разрыв, и закрывать дыру в бюджете таким инструментом намного комфортнее. 

Кстати, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже присвоило планируемому выпуску “вечных” еврооблигаций "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BB+(exp)". Отметим, что это предварительная оценка, окончательный рейтинг будет присвоен после получения всей документации, но вряд ли что-то изменится. 

Сегодня, 7 октября, компания запланировала проведение глобальной телеконференции с инвесторами, где расскажет о всех преимуществах вложения средств в этот актив и оценит потенциальный спрос. 

Учитывая все описанные выше плюсы для самого “Газпрома”, не удивительно, что компания и в дальнейшем планирует использовать новые инструменты для займов. Уже известно, “Газпром” готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций на общую сумму 150 миллиардов рублей, и эти средства будут направлены на газификацию Российской Федерации. Улучшение структуры капитала при консервативном подходе к финансовой политике позволяет сбалансировать интересы инвесторов как в долговые инструменты, так и в акции "Газпрома".

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