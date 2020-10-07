Занимать так навсегда. «Газпром» первым в России выходит на рынок бессрочных евробондов

Если брать в долг, то навсегда. Примерно так можно описать решение газового гиганта “Газпрома” первым среди российских компаний выпустить бессрочные еврооблигации.

Планируется провести два впуска в долларах и в евро.

"В этом году, на фоне снижения ставок на долговом рынке, глобальные инвесторы демонстрируют значительный интерес к гибридным инструментам, обеспечивающим более высокую доходность. Изучив опыт зарубежных компаний, выходивших с подобными инструментами, мы решили первыми из российских эмитентов пойти навстречу инвестиционному спросу с предложением бессрочных облигаций", - говорится в заявлении заместителя председателя правления “Газпрома” Фамила Садыгова.

На самом деле, первопроходцем из России в этом направлении компания станет только на международных рынках, на внутреннем - пионером выступила РЖД, еще летом продавшая так называемые вечные бонды на 20 миллиардов рублей.

Так или иначе, решение принято, и оно имеет определенные и весьма понятные плюсы. Новый вид займов в полной мере отвечает потребностям “Газпрома” в управлении ликвидностью и долговой нагрузкой.

"Эти облигации, благодаря своей долгосрочной природе, в отчетности Группы "Газпром" по МСФО будут отражены в составе собственного капитала, что снизит уровень чистого долга и, соответственно, коэффициента "чистый долг/EBITDA".

Поступления от размещения еврооблигаций мы направим на общекорпоративные цели и на выплаты по текущим долговым обязательствам, что улучшит профиль погашения долга Группы", - отмечают в "Газпроме".

Главным плюсом, конечно, можно считать, что эти облигации не нужно погашать, а это существенно облегчает долговую нагрузку.

В компании рассказали о деталях планируемых выпусков. Эмитент имеет право выкупа облигаций после 5 лет. Кроме того, он имеет право при определенных условиях отложить выплату купонов, но такие условия являются крайне маловероятными

Учитывая тот факт, что в первой половине года ситуация на газовом рынке была близка к катастрофической, тогда цены на фоне резкого падения спроса на пике пандемии обвалились до рекордных минимумов, у компании образовался существенный кассовый разрыв, и закрывать дыру в бюджете таким инструментом намного комфортнее.

Кстати, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже присвоило планируемому выпуску “вечных” еврооблигаций "Газпрома" ожидаемый рейтинг "BB+(exp)". Отметим, что это предварительная оценка, окончательный рейтинг будет присвоен после получения всей документации, но вряд ли что-то изменится.

Сегодня, 7 октября, компания запланировала проведение глобальной телеконференции с инвесторами, где расскажет о всех преимуществах вложения средств в этот актив и оценит потенциальный спрос.

Учитывая все описанные выше плюсы для самого “Газпрома”, не удивительно, что компания и в дальнейшем планирует использовать новые инструменты для займов. Уже известно, “Газпром” готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций на общую сумму 150 миллиардов рублей, и эти средства будут направлены на газификацию Российской Федерации. Улучшение структуры капитала при консервативном подходе к финансовой политике позволяет сбалансировать интересы инвесторов как в долговые инструменты, так и в акции "Газпрома".