Жванецкий объявил о прекращении своих выступлений

86-летний писатель-сатирик Михаил Жванецкий объявил о планах оставить сцену – об этом сообщил представитель артиста Олега Сташкевич. «Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», – заявил Станкевич в комментарии для РИА «Новости».

В декабре 2019 года Жванецкий прекратил свое участие в передаче «Дежурный по стране», которая с 2002 года регулярно, раз в месяц, выходила на канале «Россия-1». В начале 60-х годов прошлого века началось сотрудничество писателя с Аркадием Райкиным, который исполнял его диалоги. Позже Жванецкий сам вышел на сцену как автор-исполнитель.