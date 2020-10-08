Apple потребовал от Telegram заблокировать несколько каналов

Компания Apple потребовала от мессенджера Telegram закрыть три канала, которые публиковали личные данные сотрудников правоохранительных органов Белоруссии – сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Я думаю, что это не черно-белая ситуация, и я бы предпочел оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», ­– написал Дуров в своем телеграм-канале.