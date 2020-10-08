Бывший депутат Рады заявил, что Порошенко продавал боеприпасы боевикам в Сирии

Экс-депутат Рады Давид Жвания заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко продавал запрещенные боеприпасы боевикам в Сирии, которые боролись против режима президента Сирии Башара Асада.

Бывший украинский парламентарий сообщил также, что подаст обличающее Порошенко заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, в котором он расскажет об этой деятельности экс-президента Петра Порошенко. Об этом Жвания сообщил 8 октября в своем YouTube-канале. В обращении он утверждает, что у него есть сведения о продаже Петром Порошенко в Сирию запрещенных фосфорных бомб группировкам, которые противостоят президенту Сирии Башару Асаду.

«Сейчас я готовлю еще одно заявление в ГБР, и оно будет касаться не политических событий. Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов, в том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб», - заявляет Жвания. Он уточняет, что продажа шла на протяжении двух лет, с 2014-2016 гг.