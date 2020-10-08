Диагнозы и прогнозы: на форуме «открытые инновации» обсудят будущее после пандемии

Сразу несколько сессий деловой программы Форума посвящены модернизации здравоохранения в новых условиях. Среди них — «Революционные инновации в медицине. Как создать вакцину от пандемии?», «Цифровой путь к здоровью», «Phardemic. Влияние технологического прогресса и внешних вызовов на развитие здравоохранения». Пандемия потребовала от медицины оперативного внедрения современных технологий, но основным стимулом ее цифровизации остается запрос человека к качеству и доступности врачебной помощи.

«Весной мы предложили правительству РФ использовать в борьбе с COVID-19 разработки резидентов "Сколково". Большинство связаны с компьютерными и биоинформационными технологиями: отечественные разработчики в этих направлениях всегда были очень сильны. Есть интересные проекты в области фармакологии, медицинской робототехники, телемедицины, лабораторной и молекулярной диагностики. Главное, что российские решения в сфере MedTech оказываются полезны и при пандемии, и в "мирное" время», — подчеркивает Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково».

В рамках сессии «Health Tracking. Как технологии помогают индустрии здоровья спасать жизни» эксперты оценят влияние цифровизации медицинских данных на скорость научных разработок и на приток в отрасль инвестиций. Ключевыми вопросами сессии «Персонализированная медицина. Будущее генома человека» станут перспективы применения персонализированного подхода к пациентам, развитие в России рынка биотехнологий и «второе рождение» телемедицины, спровоцированное в этом году пандемией.

«Во время самоизоляции телемедицинские услуги оказались самым безопасным способом оказания помощи пациентам, для многих став единственной возможностью контакта с врачами. Телемедицина является только скромным предвестником цифровой революции в здравоохранении, которую нам всем предстоит осуществить в ближайшие 3-5 лет», — говорит Леонид Меламед, председатель совета директоров «Доктор рядом Холдинг».

В сессиях Форума, связанных с медициной и здравоохранением, примут участие Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, корпоративный исполнительный вице-президент Bayer Йорг Мёллер, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, глобальный клинический руководитель AstraZeneca Йохан Векеманс, основатель и генеральный директор ClickMedix Тин Ши, председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик, председатель совета директоров «Доктор рядом Холдинг» Леонид Меламед, президент НАНОЛЕК Владимир Христенко и другие эксперты.

Подробная информация и регистрация на сайте https://openinnovations.ru. Для представителей СМИ на площадке Форума будет работать пресс-центр.

Официальные интернет-ресурсы Форума:

Официальный website: https://openinnovations.ru/

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/forinnovations.ru

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/innovationsopen

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/openinnovations/

Официальный канал в VK: https://vk.com/forinnovations

Контакты для СМИ: press@forinnovations.ru

Фотобанк «Открытые инновации 2019»: openinnovations2019.tass.photo

АНО «Сколково Форум» — дочернее общество Фонда «Сколково», специализирующееся на организации и проведении технологических мероприятий. В портфолио «Сколково Форум» формирование программы, организация и проведение таких мероприятий, как Стартап Тур «Открытые инновации» — всероссийский проект по поиску перспективных технологических проектов, ежегодный Форум «Открытые инновации», являющийся уникальной дискуссионной площадкой для участников инновационной экосистемы, Startup Village — самая масштабная стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических предпринимателей.

Форум «Открытые инновации», проходящий ежегодно с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации, — крупнейшее в России и одно из самых масштабных в мире конгрессно-выставочных мероприятий, демонстрирующее основные тенденции и ключевые достижения в инновационных сферах экономики.

В 2019 году в рамках Форума было проведено более 150 деловых сессий, на которых выступили эксперты из более чем 100 стран мира, общее количество посетителей составило более 20 000 человек, включая представителей науки и образования, инвесторов, технологических предпринимателей, представителей инновационной инфраструктуры и корпораций, а также широкий круг представителей государственной власти и журналистов.