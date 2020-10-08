OilPrice: энергетика помогла Москве и Пекину создать мощный союз

Россия, пишет OilPrice (ОР), все больше внимания уделяет востоку и отношениям с Китаем. Очередным подтверждением российского поворота на восток служит решение крупнейшей газовой компании планеты «Газпром» провести технико-экономическое обоснования строительства второй очереди газопровода «Сила Сибири 2».

Первое десятилетие XXI века, считает OP, было для России многообещающим – международная торговля стремительно расширялась, росло и число покупателей российских нефти и газа как на востоке, так и на западе. Однако «ссора» Москвы с Западом привела к необходимости стратегической смены вектора политических и иных отношений и заставила Россию начать поворачиваться на восток. Наиболее наглядным краткосрочным символом этого поворота сейчас является газопровод «Сила Сибири».

Соглашение об его строительстве было подписано во время резкого ухудшения отношений между Москвой и Западом, когда Россия стремилась показать свою геополитическую независимость, столкнувшись с западными санкциями. Газопровод начал работать в этом году. Ежегодно по нему будут идти в КНР 38 млрд м³ газа. За три десятилетия «Сила Сибири» должна принести России 400 млрд долларов.

Важность Китая для российской экономики, считает ОР. Растущая технологическая мощь Китая автоматически тянет его в западную сферу, но он по-прежнему сильно зависит от российских энергоносителей и полезных ископаемых. И эта зависимость носит долгосрочный характер и продлится еще десятилетия.

Отношения между Китаем и Россией главным образом сконцентрировались пока на энергетике. Товарооборот между Москвой Пекином растет. В 2013 году Россия и КНР подписали соглашение на 270 млрд долларов, по которому компания «Роснефть» удвоит поставки нефти Китаю. Не забывают стороны и о природном газе

Зависимость импортера от экспортера увеличило и снижение цены транспортировки энергоносителей по уже существующим трубопроводам. Энергетическое сближение привело и к сближению геополитическому.

Конечно, о проекте «Сила Сибири 2» говорят уже много лет, но лишь совсем недавно было принято решение выбрать для транзита Монголию. Москва предпочла бы прямую связь с КНР через существующую газовую инфраструктуру на Алтае, но Пекин по своим соображениям настоял на более продолжительном северо-восточном маршруте.

Газпром сейчас проводит технико-экономическое обоснование проекта, который увеличит поставки российского газа в Китай на 50 млрд м³ и сделает Китай его крупнейшим партнером. По словам главы Газпрома Алексея Миллера, уже сейчас очевидно, что газопровод «Сила Сибири 2» экономически и финансово вполне обоснован и целесообразен.

«Мы готовы продолжать работать по нему»,- недавно заявил он.

Строительство второй очереди газопровода еще больше укрепит российско-китайское сотрудничество. Этому способствует и то обстоятельство, что в последние годы отношения с Западом ухудшились не только у России, но и у Китая.

Огромные энергетические ресурсы России и ее близость к азиатским рынкам делает ее выгодным и полезным партнером для Китая. С точки зрения национальной безопасности, Китаю выгодно «успокоить» свою северную границу с тем, чтобы сконцентрировать силы на мягком подбрюшье, каким в Пекине считают Южно-Китайское море (ЮКМ), и в меньшей степени – на Гималаях и границе с Индией.

Независимо от исхода предстоящих президентских выборов в США американо-китайские отношения значительно ухудшились, что, по мнению ОР, выгодно для России. После исторического визита президента Никсона в 1972 году в Китай и его «открытия» для мира Вашингтону более-менее удавалось сдерживать мощь и влияние Советского Союза. Однако сейчас вторая и третья державы планеты (по военной и политической мощи) заключили союз против общего врага – Соединенных Штатов.

Конечно, этот союз не означает исчезновения противоречий между Пекином и Москвой, но стороны научились эффективно решать их в краткосрочной перспективе. К примеру, Москва считает Центральную Азию своим «задним двором» и пользуется в этом регионе значительным политическим влиянием. Усиливающиеся экономические интересы Поднебесной в Центральной Азии могут изменить хрупкий баланс сил в регионе. Однако растущие поставки российского газа в КНР являются важной частью стратегии Пекина.

Сейчас большую часть газа Китай получает из Центральной Азии. Для ослабления зависимости от этого региона и снижения цен на газ Китаю необходима конкуренция между центрально-азиатским и российским газом. Следовательно, укрепление энергетического союза отвечает интересам обеих стран, а это, в свою очередь приведет к растущей взаимозависимости как в области политики, так и в сфере экономики.