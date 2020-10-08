Евросоюз закупит лекарство у США от COVID-19, которым лечился Трамп

Еврокомиссияя подписала контракт с американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences на поставки в ЕС 500 тыс. курсов препарата «Ремдесивир» для лечения COVID-19, передает ТАСС. Препарат поступит в том числе в Великобританию и шесть кандидатов на вступление в ЕС - Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Косово, Боснию и Герцеговину. В общей сложности в закупках принимают участие 36 стран, то есть все государства Евросоюза, Европейской экономической зоны.

«Еврокомиссия подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на поставку до 500 тыс. курсов лечения Веклуры, фирменного наименования "Ремдесивира", а также возможность увеличить поставки за пределы 500 тыс. курсов», - отмечается в официальном сообщении на сайте Еврокомиссии.

В аннотации компании Gilead Sciences сообщается, что препарат «Ремдесивир» помогает пациентам сократить период выздоровления от коронавируса до 4 дней, одному пациенту необходимо 6 ампул препарата. Средняя цена одной ампулы составляет $390, полный курс обойдется в $2 340.

Ранее президент США Дональд Трамп, сообщил, что ему его супруге помогли новые лекарства от коронавируса. Он также пообещал предоставить гражданам США такие же экспериментальные препараты от COVID-19, которые получали он и его супруга Меланья. Сообщалось также, что врачи сделали президенту США инъекцию из коктейля антител производства фирмы Regeneron, после чего он был направлен в военный госпиталь. Уточняется, что американские врачи применили для лечения Трампа экспериментальное лекарство от коронавируса ремдесивир и стероидный препарат дексаметазон. По подсчетам газеты The New York Times (NYT), стоимость лечения Дональда Трампа может составлять более $100 000.