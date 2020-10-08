Главный пульмонолог Минздрава считает, что ограничительные меры в РФ из-за COVID-19 недостаточные

Меры, которые предприняты сегодня в России для профилактики новой коронавирусной инфекции, недостаточные, считает завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Он заявил, что граждане продолжают игнорировать меры безопасности, в том числе масочный режим в общественных местах.

«С медицинской точки зрения ограничительные меры недостаточные. Посмотрите на метро, на магазины и так далее, это что за безобразие такое, никто маски не носит», - сообщил Авдеев ТАСС. Он считает, что дополнительные меры необходимы, и, в первую очередь, это должны быть образовательные компании.

Врач также отметил и сложности с объяснением рядовым гражданам об опасности коронавируса, многие, по его словам, не верят в опасность.

«Это инфекция, которая потенциально уносит жизни наших с вами друзей, знакомых и так далее. Это серьезная проблема, это не просто ОРВИ, где почихали, покашляли в течение недели», - продолжил медик. Он добавил, что ограничительные меры помогут разорвать цепочки распространения вируса.