Горбачев оценил возможность восстановления Советского Союза

Первый и одновременно последний президент СССР Михаил Горбачёв оценил возможность восстановления Советского Союза. По его мнению, для этого потребуется много времени, передаёт РИА Новости.

«Объединительные процессы всегда идут очень сложно, – пояснил бывший советский лидер. - И даже Европа, где сейчас есть объединения, испытывает определённые трудности…. Очень сложный вопрос объединительный».

Также Горбачёв подчеркнул, что для возрождения СССР необходимо набраться опыта и ума. При этом выдачу каких-то специальных директив для восстановления некогда единого государства он назвал «полной глупостью».

Ранее Горбачёв в интервью журналу The Times заявил, что если бы Советский Союз не распался, то сейчас ситуация в мире была бы более стабильной.

Напомним, официально СССР прекратил своё существование 8 декабря 1991 года, когда в правительственном санатории «Вискули» (Беловежская пуща, Белорусская ССР) Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали договор о создании Союза Независимых Государств (СНГ) и ликвидации Союза Советских Социалистических Республик (СССР).