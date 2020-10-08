Курс доллара: названа главная угроза для рубля

Вчерашние торги рубль вновь провёл крайне нестабильно. Стартовав утром на отметках 78,17 в паре с долларом и 92,07 в паре с евро, в 17:35 мск он просел к основным резервным мировым валютам: курс доллара к этому времени составлял 78,21, курс евро – 92,95.

К закрытию основной торговой сессии на Мосбирже рубль демонстрировал уже разнонаправленную динамику. По данным на 19:00 мск курс доллара был 78,29 руб. (-17,75 коп.), а курс евро – 92,13 руб. (+6 коп.). А к 22:00 мск нацвалюта вышла в рост в обеих парах. Так, доллар в это время торговался по 78,04 руб. (-42,75), а евро – по 91,85 руб. (-22 коп.).

По мнению экспертов, вчера нацвалюту лихорадило, так как она находилась под влиянием сразу нескольких факторов. При этом часть из них действовали на рубль положительно, часть – напротив, крайне отрицательно. К позитивным моментам можно отнести повышенные продажи валюты российским регулятором, аукционы Минфина по продаже ОФЗ, а также снижение рисков вовлечения Москвы в армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе.

Негативно били по рублю нестабильные котировки на нефть, которые к вечеру среды вновь потеряли в цене; возможные санкции ЕС из-за «отравления» оппозиционного политика Алексея Навального и ситуация на мировых торговых площадках, которая ухудшилась на фоне провала очередных переговоров по пакету стимулов в США.

Напомним, в среду стало известно, что переговоры с лидерами Демократической партии о пакете финансовых стимулов были прекращены по инициативе Дональда Трампа, который планирует запустить большой пакет финансирования уже после выборов.

Как заявил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», данный шаг увеличил риски более серьёзных экономических последствий пандемии, что на фоне увеличения заразившихся коронавирусом угрожает значительно замедлить восстановление экономики или даже вызвать более глубокий и продолжительный кризис.

Между тем Елена Кожухова из ИК «Велес Капитал» отметила, что вчера на мировых торговых площадках не наблюдалось единства в настроениях. При этом она подчеркнула, что в среду наибольший оптимизм излучали инвесторы из США.

«А вот рынку России пока никак не получается поменять тренд на стабильный рост. Этому мешает геополитика, а также недостаточно высокие мировые цены на нефть. Но даже в такой обстановке национальная валюта стабилизировалась рядом от своих недавних минимумов, давая глобальным игрокам некоторую надежду на более серьёзное укрепление. Если же говорить о прогнозах на сегодняшние торги, то по нашему мнению, динамика курса будет формироваться на сигналах, которые поступят от ЕБЦ и Федрезерва, а также на фоне данных по сектору услуг КНР и информации о статистике по американскому рынку труда за неделю», – сказала она.

В свою очередь аналитики швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рассказали об условиях роста курса доллара к рублю выше отметки в 80,00. Как считают они, пара доллар-рубль выше этой отметки не поднимется и уж точно не сможет там закрепиться.

«Премия за риск, которая закладывалась в курс рубля, начиная с июля этого года, сейчас достигла такого размера, чтобы безболезненно абсорбировать все геополитические риски, в том числе введения новых антироссийских санкций», – считают эксперты банка.

Другими словами, они полагают, что рынок достиг такого состояния, что движение валютной пары выше 80,00 руб. потребует конкретных свидетельств неминуемости новых санкций. И напротив, до тех пор, пока риски введения серьёзных ограничительных мер против РФ сохраняются, доллар, как минимум до выборов в США, вряд ли опустится заметно ниже 76,00.

«Наибольший риск для нашего прогноза заключается в росте рисков неблагоприятной смены политики США по отношению к России, если новым хозяином Белого дома станет Джо Байден. Также серьёзным ударом для рубля будет обвал нефтяных котировок, чего также исключать нельзя. Всё это в итоге может поднять пару доллар-рубль в новый коридор 80,00-85,00. Но это не является нашим базовым сценарием», – резюмировали аналитики Credit Suisse.

В Bloomberg также напрямую увязывают перспективы курса рубля с роедвыборной гонкой в США. Эксперты агентства отметили, что сейчас шансы Байдена победить, более предпочтительные чем у Трампа.

«А приход демократа в Белый дом значительно усилит риски введения против Москвы жёстких санкционных мер. Поэтому данные социологических опросов о популярности двух кандидатов на должность президента будут до даты голосования (3 ноября) главным драйвером изменений курсовой динамики», – резюмировали эксперты Bloomberg, отметив при этом, что риски введения новых жёстких антироссийских санкций вырастут не только при победе Байдена, но и при вмешательстве Москвы в выборы на стороне действующего президента США.