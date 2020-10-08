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Минздрав призвал россиян провести предстоящие выходные дома

Москва, 08.10.2020

Минздрав РФ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране призвал россиян провести предстоящие выходные дома, отказавшись от посещения публичных мест и использования общественного транспорта.

Как подчеркнул помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, сейчас в целом ряде российских регионов наблюдается рост заболеваемости COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», – заявил Кузнецов.

Специалист также напомнил, что ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены, а также использование масок и перчаток являются эффективными методами контроля заболеваемости.

«Призываем всех россиян поддержать медиков и систему здравоохранения страны, не допустив взрывного увеличения нагрузки на неё», – резюмировал помощник министра здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что власти Москвы могут принять решение о новом пакете ограничительных мер в российской столице из-за коронавируса. Но сделано это будет не раньше следующей недели. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник, ситуация с распространением инфекция в городе неоднозначная, что требует взвешенного анализа эффективности уже принятых мер и целесообразности нового ограничительного пакета.

По словам собеседника агентства, решения, скорее всего, будут приниматься на следующей неделе, по эпидемиологической ситуации. При этом он подчеркнул, что важным фактором станет сознательность жителей Москвы.

Напомним, за последние сутки в РФ выявили 11 493 новых больных коронавирусом. Таким образом, к утру 8 октября общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 1 260 112. За время эпидемии от COVID-19 излечилось 1 102 329 (+7 054), активных случаев – 235 727 (+4 248). Жертвами коронавируса стали 22 056 человек (+191).

Заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – 11 тыс.

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