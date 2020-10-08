МКБ поддержал энергетиков Якутии

Московский кредитный банк (МКБ) и ПАО «Якутскэнерго» подписали соглашение на возобновляемую рамочную кредитную линию на сумму 280 млн рублей. Предоставленные банком средства пойдут на пополнение оборотных средств «Якутскэнерго».

«Уверен, что поддержка МКБ обеспечит необходимый задел для дальнейшего развития компании «Якутскэнерго», обеспечивающей электроэнергией жителей Якутии. Надеюсь, что наше сотрудничество будет расширяться и даст старт новым проектам», - прокомментировал директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин.

«Якутскэнерго» занимает одно из первых мест в стране по площади обслуживания (территория республики составляет 1/5 часть России) и по протяженности ЛЭП различных классов напряжения, которая равна половине длины экватора (свыше 20 тыс. км).