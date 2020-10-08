Нефть отстаивает позицию в $42 за баррель

Нефть сорта Brent продолжает терять позиции, однако, сегодня инвесторы рассчитывают, что сырье закрепиться и удержится на отметки выше $42 за баррель. С началом торгов котировки с поставкой в декабре прибавили $0,5 (1,17%), достигнув отметки $42,15 за баррель. Сорт начинал сессию с позиции в $41,91 за баррель.

Brent на данных Минэнерго США снижалась на 2,2% — до 41,71 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI упала на 2,46%, до 39,67 доллара за баррель. Неустойчивость нефтяного рынка продолжает поддерживать статистика по возрастающим случаям коронавирусной инфекции в мире, что делает перспективы по снижению спроса на сырье вполне реальными.

Помимо этого, в США за последнюю неделю выросла добыча до 11 млн баррелей в сутки, что значительно усилило падение нефтяных котировок. Уточняется, что Соединенные Штаты нарастили добычу примерно на 300 тысяч баррелей в сутки. Только за прошлую неделю коммерческие запасы в стране выросли на 0,5 миллиона баррелей — до 492,9 миллиона баррелей. Заявления главы США Дональда Трампа о переносе переговоров по стимулированию экономики США с демократической партией на 3 ноября также усилили падение котировок.