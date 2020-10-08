Если президентами будут они

Камала Харрис и Майк Пенс, идущие на ноябрьские выборы в качестве кандидатов в вице-президенты, соответственно, Джо Байдена и Дональда Трампа, провели теледебаты — единственные в ходе этой избирательной кампании. Для обоих политиков это была, по существу, презентация в масштабах всей Америки. Они продемонстрировали, что будут делать, если им придется заменить на посту главы государства своих возрастных «первых номеров». Харрис самопрезентация удалась чуть лучше, Пенсу — чуть хуже.

Ценность дебатов в Солт-Лейк-Сити (единственных, на которых, по правилам избирательной кампании, встречаются кандидаты в вице-президенты) повысили предшествующие события. Коронавирус подхватил Трамп. Его выписали. Но к давним разговорам о том, что 77-летний «спящий Джо» (так обзывает Байдена его соперник по выборам), победив, не сможет исполнять президентские обязанности, а значит, это придется делать 55-летней Харрис, прибавились еще и сомнения в способности Трампа выдержать следующий президентский срок. Пенс частотой общения прессу никогда особо не баловал. Поэтому и для него, и для Харрис было важно показать себя и свои взгляды народу. Ведь многие американцы, отдавая голоса за Байдена или Трампа, отдают себе отчет в том, что на самом деле голосуют за их вице-президентов. Наконец, два кандидата в президенты 29 сентября провели дебаты, которые, по отзывам прессы, оказались очень неудачными. Трамп и Байден шумели и оскорбляли друг друга, но многое в отношении их позиции по животрепещущим вопросам осталось не проясненным. Пенс и Харрис должны были, в какой-то мере, компенсировать этот провал.

По ключевым темам дебатов — коронавирус, экономика Америки, внешнеполитический курс — оба дебатирующих выступили в двух разных ипостасях. Пенс показал себя этакой умеренной версией Трампа. В принципе, так его и воспринимают американцы. Что касается Харрис, то ее причисляют то к левому, то к центристскому крылу Демократической партии. Ее выступление на теледебатах показало, что она — скорее левая, чем правоцентрист. Или, по крайней мере, хочет сейчас выглядеть таковой.

Оба кандидата атаковали не столько друг друга, сколько Байдена и Трампа. Так, Харрис обвинила администрацию Белого дома в выборе принципиально неверной тактики борьбы с коронавирусом, из-за чего пандемия и приобрела такой масштаб в США. Она, по существу, поддержала позицию своей партии, сделавшей ставку в борьбе с коронавирусом на введение обязательного карантина в масштабах отдельных штатов, или, если получится — страны. Пенс, в общем-то, повторил тезис своего шефа о том, что главное карантинное мероприятие Белый дом уже сделал: закрыл границу с Китаем. А остальное — работать дистанционно, дома или вообще не работать — должны решать сами американцы. «Разница между нами в том, что Трамп и я доверяем американскому народу», - сказал Пенс.

Одним из самых слабых мест Байдена в ходе его дебатов, была экономика. Трамп расхваливал экономические достижения своей администрации, а его оппонент только вяло нападал на них, не сказав толком, что такого кардинального он поменяет в экономическом курсе, если придет к власти. Харрис, напротив, говорила конкретно и четко. Она выступила, считай, с той повесткой, с которой в свое время выступал Берни Сандерс. Харрис назвала политику Трампа попыткой решить, в условиях пандемии, проблемы богатых за счет бедняков и среднего класса и заявила, что демократы выступают за повышение налогов на корпорации. С ее слов получается, что, в случае прихода в Белый дом, команда Байдена будет строить «новую зеленую экономику». Это идея-фикс американских левых. «Новая зеленая экономика» предполагает снижение социального неравенства, сдерживание климатических изменений, перестройку экономики в сторону соблюдения экологических норм — то есть, все то, что Трамп презрительно именует марксизмом и социализмом. Пенс пояснил, что подобный курс будет выгоден, разве что, Китаю.

Внешнеполитический раздел дискуссии оказался особенно интересным. Ярко проявились отличия взглядов обеих кандидатов на мир. Пенс, в соответствии с подходом своего шефа, много говорил о Китае и о том, что курс Трампа привел к заключению выгодных американской экономике соглашений. В частности, он упомянул договоренность между США, Мексикой и Канадой — модернизированную версию Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Харрис, наоборот, больше упирала на мораль, чем на экономику. Она обвинила Трампа и Пенса в том, что те обманывали американский народ. Под флагом защиты прагматичных интересов США они-де разругались с европейскими союзниками по НАТО, ввязались в торговую войну с Китаем, проиграв ее, и при этом, вместо отстаивания американских демократических ценностей, стали заигрывать с диктаторами. Слово «Россия» произнесла первой именно Харрис. Трамп, по ее словам, заискивает перед Кремлем, «верит на слово Путину, а не американскому разведсообществу». В результате Россия настолько обнаглела, что вмешивается в выборы в США и заказывает афганским террористам убийства американских солдат. В общем, Харрис еще раз подтвердила: в случае ее прихода к власти простыми российско-американские отношения не будут.

Помимо мухи, в разгар дебатов севшей на Пенса (что заметили журналисты и зрители, но не он сам), конфузом в его выступлении сочли два момента. Он, много говоря о Китае, так и не дал ясного определения, кем для него является эта страна — врагом Америки, которого надо сокрушить, или конкурентом, с которым стоит найти компромисс на американских условиях. Трамп был бы определеннее и жестче в формулировках. Для Харрис отношения с КНР — это однозначно не приоритет внешней политики. Действия Трампа на китайском направлении она оценивает, как череду промахов, которые лишили американцев миллионов рабочих мест. Для Пенса, наоборот, КНР — это, конечно, внешнеполитический приоритет. Но вкладывать всю свою душу в борьбу с Поднебесной он, в отличие от Трампа, похоже, совершенно не готов. Второй промах Пенса касается заветного слова «расизм», которое Харрис, как следовало ожидать, также произнесла первой. Она раскритиковала Трампа за нежелание открыто осудить сторонников превосходства белой расы. И Пенс, фактически, не нашелся, что ей на это возразить.

Сам Трамп счел выступление своего вице-президента удачным. «Майк Пенс справился отлично!» - написал он в своем твиттере. В данном случае мнение президента и народа не совпали. Самый большой перевес Харрис давал опрос, заказанный симпатизирующей демократам CNN — 59% респондентов назвали ее победительницей. Пенса — только 38%. Но и по другим опросам вице-президент Трампа отстает. Конечно, в условиях четкой поляризации США, когда одна часть убежденно поддерживает республиканцев, другая — демократов, все это не так уж много значит. Как бы удачно ни выступил один из дебатирующих, все равно итог дебатов будет, по сути, ничего не решающей ничьей. Однако ничья получилась в пользу Харрис. И это само по себе немаловажно.