Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости». В этой связи он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, приуроченный ко дню памяти преподобного Сергия Радонежского.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», - говорится в послании патриарха настоятелю и братии Троице-Сергиевой. Он отметил, что время карантина, предписанное врачами, еще не истекло, в этой связи он считает невозможным подвергать опасности заражения окружающих. Полный текст послания публикуется на официальном сайте патриархии.

Весной РПЦ объявила о проверки на коронавирус всех послушников монастырей Москвы, после этого коронавирус был выявлен у 18 клириков Москвы.