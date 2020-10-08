Президент Киргизии готов к переговорам с премьером Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов к переговорам со всеми политическими силами, в том числе с новым премьер-министром страны Садыром Жапаровым, – заявила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.

8 октября заместитель главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил о пропаже президента страны. «Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются», – сказал Суваналиев.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходного барьера. Оппозиция заявила о фальсификации итогов голосования. В Бишкеке начались массовые акции протеста, в ходе которых сторонники оппозиции захватили здание парламента и администрацию президента Киргизии. Премьер-министр и спикер парламента Киргизии объявили о своей отставке.