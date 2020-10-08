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Производители продуктов увеличивают упаковки из-за пандемии COVID-19

Москва, 08.10.2020

Пандемия коронавируса и, вызванная вирусом самоизоляция, заставляют производителей товаров повседневного спроса менять модель и переходить к большим форматам упаковки, рассказал в интервью РБК Дирк Ван де Пут, гендиректор компании Mondelēz International, производителя шоколада Milka и печенья «Юбилейное». Ранее в мире наблюдался тренд на уменьшение размеров упаковки.

По словам руководителя, если ранее компания Mondelēz позиционировала свою продукцию, как удобную для перекусов в минимальных упаковках, то сегодня среди потребителя востребован «семейный» формат.

 «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», - рассказал Ван де Пут.

С ним согласны и представители компаний Danone и PepsiCo, которые отметили значительное сокращение покупок продукции в маленьких упаковках. Специалисты связывают данный факт с сокращением потребления «на ходу» во время локдауна.

Ранее в исследовании GfK сообщалось, что именно мини упаковки помогают продвигать продукцию новых видов, тогда как «семейные» упаковки позволяют увеличивать потребление. Более всего эта тенденция прослеживается в категории шоколада: сколько бы шоколада потребитель не купил за один раз, он все равно вернется за ним снова через такой же временной промежуток времени, отметили в GfK.

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