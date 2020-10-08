Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Президент России Владимир Путин призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и начать переговоры.

«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении», – говорится в сообщении на сайте российского президента.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября этого года. Не смотря на призыв России, США и Франции остановить войну и начать переговоры, Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.