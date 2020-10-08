Раскрыты особенности флагманских смартфонов iPhone 13 от Apple

Аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг раскрыл первые подробности новой линейки флагманских смартфонов iPhone 13 от Apple.

Как пишет Business Insider, отличительная особенность этого гаджета, который будет презентован в 2021 году, – улучшенный дисплей ProMotion, отличающийся повышенной частотой отображения картинки.

По словам Янга, в линейку войдут два базовых смартфона с диагональю экрана 5,42 и 6,06 дюйма, а также два продвинутых гаджета. Их диагональ 6,06 и 6,67 дюйма. Кроме того, предварительно известно, что базовые модели будут оснащены двойной камерой, а продвинутые – тройной камерой.

Ранее сообщалось, что компания Apple разослала представителям СМИ приглашения на презентацию, которая состоится 13 октября. Ожидается, что Apple представит новый смартфон iPhone 12. По неофициальной информации, компания презентует модель iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма, iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма. iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма. iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

Напомним, 15 сентября этого года компания Apple уже проводила презентацию новых устройств: iPad Air и iPad 8, Apple Watch Series 6 и бюджетную версию Apple Watch SE.