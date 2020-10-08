Российские журналисты пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе

ВС Азербайджана нанесли удар по собору Святого Христа Всеспасителя, расположенного в Шуши (Нагорный Крабах).

Как передаёт Sputnik Армения, это уже второй удар по собору за сегодняшний день. В результате обстрела есть пострадавшие. Среди них российские журналисты.

Какие издания представляли, получившие ранения представители СМИ, не уточняется.Другие подробности этого инцидента также пока не сообщаются.

Напомним, с 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. По утверждению Еревана, на стороне Азербайджана воюет турецкая армия и иностранные наемники. Баку, в свою очередь, также обвинил Ереван в использовании иностранных наёмников и в государственном терроризме.