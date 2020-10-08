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Семь российских банков вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах

Москва, 08.10.2020

В список 150 крупнейших эквайеров мира по количеству платежей, которые были обработаны при помощи устройств приема карт в торговых точках вошли российские банки Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф-банк», банк «Русский стандарт», Промсвязьбанк и «Альфа-банк».Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование компании Nilson Report, проведенного по итогам 2019 г.

Уточняется, что третье место в рейтинге занял Сбербанк с показателем 20,6 млрд платежей в год, пропустив вперед только компанию FIS (36,7 млрд платежей) и американский JPMorgan Chase (29,4 млрд платежей). Сообщается, что Сбербанк увеличил данный показатель по сравнению с 2018 годом в два раза.

ВТБ оказался на 35 месте в рейтинге, через сеть банка было проведено в 2019 году 2,2 млрд платежей. Газпромбанк, который оказался на 59 месте в рейтинге, принял 933 млн платежей через торговые сети.

Дебютантом топ-150 стал «Тинькофф-банк», который занял 88 место в рейтинге, сразу за ним расположился банк «Русский стандарт». Промсвязьбанк и «Альфа-банк» заняли 103 и 135 строчки соответственно.

Лидером по количеству банко, попавших в топ-150 стала Турция, Россия по этому показателю заняла второе место, поделив его с Францией и Ираном.

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