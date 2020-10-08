Шредер намерен подать в суд на Bild за интервью с Навальным

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер намерен подать в суд на таблоид Bild из-за интервью с оппозиционером Алексеем Навальным. В беседе с изданием россиянин заявил, что Шредер получает некие «тайные платежи» от российского президента Владимира Путина. Свои намерения экс-канцлер озвучил 8 октября на своей странице на платформе LinkedIn.

«Я понимаю ту сложную ситуацию, в которой оказался Навальный. Его заявления в интервью Bild о неких "тайных платежах", тем не менее, являются ошибочными», - сообщает политик. Он напомнил, что в ходе интервью Навальный подчеркивает, что не обладает доказательствами своих слов.

«Bild.de и газета Bild распространили эти утверждения, не обратившись ко мне за комментарием. Поэтому я считаю, что я обязан подать в суд на издателя, который самым серьезным образом нарушил мои личные права», - написал экс-канцлер.

Шредер добавил, что будет принимать юридические меры в отношении всех СМИ, которые попытаются распространить недоказанные утверждения из интервью Навального.

При этом Шредер уверен, что правительство России должно отреагировать на обвинения и выступить с объяснениями по отравлению Навального.