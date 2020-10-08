США расширили санкции против Ирана

Вашингтон заявил о введении санкций против 18 иранских банков. «Министр финансов США после консультации с государственным секретарем определил (в качестве объекта для санкций – Эксперт) финансовый сектор иранской экономики в соответствии с постановлением правительства (EO) 139022», – сказано на сайте министерства финансов США. Далее следует перечень иранских банков, против которых введены санкции.

Ранее США потребовали возобновления санкций ООН против Ирана, которые были приостановлены в рамках «ядерной сделки» с Ираном. США в одностороннем порядке вышли «ядерной сделки» в мае 2018 года. Остальные участники «ядерной сделки» – Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия заявили о сохранении соглашения с Ираном в силе.