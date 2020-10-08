Стало известно местонахождение президента Киргизии

По заявлению пресс-секретаря президента Киргизии Толгонай Стамалиевой, глава страны Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке.

«Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке», - заявила она в комментарии ТАСС. Она рассказала, что Жээнбеков лично проводит переговоры с представителями всех политических сил.

Ранее СМИ сообщили, что остается неизвестным местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом сообщил 8 октября агентству «Интерфакс» заместитель руководителя Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев. Также он добавил, что решение закрыть границы было принято в целях безопасности.

Суваналиев добавил, что первые лица государства не появлялись на публики с начала протестных акций. Он добавил, что ему не известно, где были записаны, появившиеся обращения президента в интернете.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются», - сообщил представитель совбеза республики. Он добавил, что все должностные лица продолжают исполнять свои обязанности в полном объеме и в отставку не подавали.