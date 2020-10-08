Трамп отказался от продолжения дебатов с Байденом в удаленном формате

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в следующем раунде дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, если они пройдут в удаленном формате «Я не стану участвовать в виртуальных дебатах», – сказал Трамп , который анонсировала Комиссия по президентским дебатам в интервью телеканалу Fox Business Network.

Ранее Комиссия по президентским дебатам сделала заявление, что второй раунд дебатов между Трампом и Байденом, заполированный на 15 октября, пройдет в виртуальном формате, чтобы «защитить здоровье и безопасность всех участников».