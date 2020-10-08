Трамп пообещал американцам бесплатные лекарства от COVID-19

Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп, пообещал в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter предоставить гражданам США такие же экспериментальные препараты от COVID-19, которые получали он и его супруга Меланья в качестве терапии от инфекции. Также американский лидер пообещал поставить эти же лекарства в бесплатные больницы.

«Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить», - заявил Трамп. Он уточнил, что ему побороть болезнь помог препарат Regeneron, в этой связи он принял решение подготовить срочное разрешение на использование этого лекарства и его аналогов.

«Мы сейчас подпишем разрешение, и вам станет лучше», - заверил Трамп в ходе выступления. Он добавил, что препараты поступят в больницы, где пациенты будут получать из бесплатно. Трамп также заявил, что граждане США не виноваты в том, что миру распространилась эпидемия этой болезни, виноват Китай, который «заплатит высокую цену».

Напомним, 2 октября Дональд Трамп и его жена Мелания узнали о положительных результатах анализов на коронавирус, ранее инфекция подтвердилась у советницы президента Хоуп Хикс. Врачи сделали президенту США инъекцию из коктейля антител производства фирмы Regeneron, после чего он был направлен в военный госпиталь. Уточняется, что американские врачи применили для лечения Трампа экспериментальное лекарство от коронавируса ремдесивир и стероидный препарат дексаметазон. По подсчетам газеты The New York Times (NYT), стоимость лечения Дональда Трампа может составлять более $100 000.